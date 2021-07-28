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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: 3x3 basketbol kadınlarda ABD, erkeklerde Letonya şampiyon oldu

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Tokyo 2020 Haberleri: 3x3 basketbol kadınlarda ABD, erkeklerde Letonya şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde, oyunlar tarihinde ilk kez yer alan 3x3 basketbolda altın madalya sahiplerini buldu.

Aomi Urban Spor Park'ında gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda ABD, erkeklerde ise Letonya mutlu sona ulaştı.

ABD finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 18-15 yenerek altın madalyayı kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi, gümüş madalyayla yetindi. Kadınlarda bronz madalyayı ise Fransa'yı 16-14 yenen Çin kazandı.

Tokyo 2020 Haberleri: 3x3 basketbol kadınlarda ABD, erkeklerde Letonya şampiyon oldu

Erkeklerde ise Letonya, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 21-18 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Olimpiyat Komitesi erkeklerde de gümüş madalyada kalırken, bronz madalyayı Belçika'yı 21-10 yenen Sırbistan elde etti.

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