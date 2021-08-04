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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: 200 metrede altın madalya Andre de Grasse'nin

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Tokyo 2020 Haberleri: 200 metrede altın madalya Andre de Grasse'nin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde erkekler 200 metre yarışında altın madalyayı Kanadalı Andre de Grasse kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 200 metrede yapılan final yarışını bu kategoride Rio 2016'da gümüş madalya alan Andre de Grasse 19.62'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi ve altın madalyaya ulaştı. De Grasse, Tokyo 2020'de 100 metre yarışında da üçüncü olarak bronz madalya almıştı.

19.68'lik dereceyle ikinci olan ABD'li Kenneth Bednarek gümüş, 19.74'lük derecesiyle aynı ülkeden Noah Lyles bronz madalya elde etti.

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