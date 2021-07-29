Tokyo 2020 haberleri: 200 metre kelebekte olimpiyat rekoru! Yufei Zhang...

Tokyo Su Sporları Merkezi'ndeki yarışta Zhang 2.03.86 ile birinci olurken, ABD'li Regan Smith 2.05.30 ile gümüş, vatandaşı Hali Flickinger ise 2.05.65 ile bronz madalya elde etti.



Zhang ayrıca elde ettiği dereceyle Londra 2012'de vatandaşı Liuyang Jiao'ya ait 2.04.06'lık olimpiyat rekoru biraz daha geliştirdi.

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