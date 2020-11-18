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Voleybol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Tokat Belediye Plevne 1-3 Halkbank

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Tokat Belediye Plevne 1-3 Halkbank
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AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Gökhan Gökgöz, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 25-23, 20-25, 22-25

Süre: 124 dakika (27, 35, 28, 34)

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