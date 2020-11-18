Tokat Belediye Plevne 1-3 Halkbank
AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Gökhan Gökgöz, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Efe Bayram)
Setler: 18-25, 25-23, 20-25, 22-25
Süre: 124 dakika (27, 35, 28, 34)
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