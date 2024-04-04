Togay Bayatlı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Koç ve Dursun Özbek birbirlerini görmezden geldi...

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Togay Bayatlı için Zincirkikuyu Camii’inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaraylı eski yönetici Ali Dürüst, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Milliyet Gazetesi Yazarı Attila Gökçe ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat’ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkat çekti.

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Ali Koç ile Dursun Özbek farklı gruplarda yer alıp birbirini görmemezlikten geldi.

Ali Koç, Bayatlı ailesine başsağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu’nun cenaze törenine geçti.