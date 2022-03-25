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TOFAŞ-Tenerife maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#TOFAŞ-Tenerife Maçı
TOFAŞ-Tenerife maçı ne zaman İşte tarih bilgisi

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanyol temsilcisi Tenerife ile eşleşti. Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri kura çekimi bugün İspanya'nın Bilbao şehrindeki Guggenheim Müzesi'nde yapıldı. Çeyrek finallerde mücadele edecek ve kuraya ikinci torbadan katılan TOFAŞ'ın rakibi İspanya'nın Lenovo Tenerife takımı oldu. Peki, TOFAŞ-Tenerife maçı ne zaman?

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Kura çekiminde, çeyrek finallere yükselen 8 kulüp kendi son 16 turu gruplarındaki son konumlarına göre sıralandı ve kuradaki yerleri bu sıralamaya göre belli oldu. Son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar Hapoel U-net Holon (İsrail), BAXI Manresa (İspanya), U-BT Cluj Napoca (Romanya), Lenovo Tenerife (İspanya) birinci torbadan, gruplarını ikinci bitiren takımlar MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), TOFAŞ (Türkiye), Unicaja (İspanya) ve SIG Strasbourg (Fransa) ikinci torbaya yerleşti.

Çeyrek finallerin diğer eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Maç 1 - BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja (İspanya)
Maç 2 - Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ
Maç 3 - Hapoel U-net Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)
Maç 4 - U-BT Cluj Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

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Kura çekimine göre yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde olacak:

Maç 4 kazananı - Maç 1 kazananı
Maç 3 kazananı - Maç 2 kazananı

MAÇ NE ZAMAN?

Çeyrek finaller 5-6 Nisan'da en iyi 3 maç üzerinden oynanacak. Maçların kesin tarihleri daha sonra açıklanacak. Seri başı takımlar ilk (ve potansiyel üçüncü) maçlarını evlerinde oynayacak, seri başı olmayan takımlar ikinci maçlarını evlerinde oynayacak. Kazanan dört kulüp Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanacak. Dörtlü Final, 6-8 Mayıs 2022'de İspanya'nın Bilbao kentinde yapılacak.

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#TOFAŞ-Tenerife Maçı

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