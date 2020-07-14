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GeriBasketbol TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u transfer etti
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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u transfer etti

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TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2,04 metre boyundaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağlandı.



Pota altı ve ribauntlardaki mücadeleci kimliğiyle dikkati çeken 31 yaşındaki pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya liginde 10,4 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

TOFAŞ, ABDli pivot Jeremy Simmonsu transfer etti

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