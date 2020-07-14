TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u transfer etti

TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağlandı.







Pota altı ve ribauntlardaki mücadeleci kimliğiyle dikkati çeken 31 yaşındaki pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya liginde 10,4 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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