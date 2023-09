TJK'dan Demirören Grubu’na 5 ödül

Haberin Devamı

TJK tarafından Türk atçılık ve yetiştiriciliğini, atçılık tarih ve kültürünü, at yarışçılığını ve TJK'nın çalışmalarını tanıtmak ve bu doğrultuda medyada yer alan haberlerin değerlendirilip ödüllendirilmesi yoluyla ilgili basın, yayın organlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda kazananları ödüllerine kavuştu. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törene TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelde, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Gülnur Gülerce, Yüksel Göktürk, M. Kerem Alkan, Can Güven, Selman Taşbek, TJK Genel Müdür Tuncel Aydın, TJK Denetim Kurulu Başkanı Armağan Turhan ve çok sayıda davetli katıldı.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Alkan, yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün köklü ve geleneksel yarışmamızda ödüle layık görülen basın mensuplarını alkışlamak içim bir aradayız. 2022 yılına ait ödüllerimiz için yarışmaya katılanlara teşekkür ediyoruz. Seçici kurulun titizlikle değerlendirdiği eserlerin ödüllerini veriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

CAN ÇELİK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Demirören Haber Ajansı muhabiri Can Çelik, 'Yazılı Medya- Haber' dalında Adana yarışlarında attan düşerek ölümden dönen eski jokey Samet Erkuş'u haberleştirdiği, '41 gün komada kalan jokey Samet, 18 ay sonra ata bindi' haberiyle ödüle layık görüldü. Can Çelik’e ödülünü TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce takdim etti. Can Çelik, “Samet ağabey kazayı geçirdikten sonra benim gibi bir çok arkadaş da takip etti ama ben ailesiyle bağlantıyı koparmadım. Farklı bir bağımız oldu. Onun ayağa kalmasını ve tekrardan ata binmesine şahit oldum. DHA ailesine çok teşekkür ediyorum. Ödülümü rahmetli babam Mahmut Çelik adına alıyorum” diye konuştu

Süleyman ARAT - Sağda

DEMİRÖREN GRUBU’NA 5 ÖDÜL

Düzenlenen ödül töreninde Demirören Grubu’na 5 ödül verildi. DHA’dan Can Çelik’in yanı sıra 'Röportaj, Araştırma, İnceleme' kategorisinde Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat 'Kızlarınızı okula gönderin' haberiyle, Ateş Yazalan 'Köşe yazısı, Yorum, Makale' kategorisinde 'Arşivdeki Gazi heyecanı' haberiyle, Umut Hızdil 'Sayfa düzeni' kategorisinde 'Secret Power Yıldırım gibi gelip saltanatı yıktı' haberiyle, D-Smart TV'den Aykut Aydın 'Haftanın Konuğu (TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge)' programıyla ödüle layık görüldü.