TJK aygırı ilke imza atacak! Daredevil ABD'ye gitti...

Cuma günü ABD'nin yolunu tutan TJK'nın dünya çapındaki ünlü aygırı Daredevil, 2021 aşım sezonunda Türkiye Jokey Kulübü adına Kentucky’deki Lane’s End Harası’nda aşım yapacak ve bir ilke imza atacak.

Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi sitesinden, Daredevil için yapılan açıklama şöyle:

"G1 Champagne Stakes galibi olan ve ABD’de temsilcileri 2020 yılına damga vuran aygırımız Daredevil, 2020 aşım sezonundan itibaren yetiştiricilerimize hizmet vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü tarafından satın alınmıştı. Bu yıl, G1 Kentucky Oaks galibi Shedaresthedevil ile Triple Crown ayaklarından biri olan G1 Preakness Stakes ve G1 Alabama Stakes’i kazanıp, G1 Kentucky Oaks’ta ise ikinci olan Swiss Skydiver gibi birbirinden başarılı temsilcileriyle Daredevil, Kuzey Amerika’da ikinci jenerasyon yavruları pistlerde start alan (second-crop) aygırlar arasında ikinci sıraya yükseldi. 2020 yılında ülkemizde Karacabey Pansiyon Harası’nda 125 aşım yapan Daredevil, 2021 yılında ABD’nin en önemli haralarından biri olan Lane’s End Harası’nda aşımlara başlayacak olup bu anlamda ülkemizden Amerika’ya aşım içen giden ilk aygır olma başarısını göstererek Türk Yarışçılık tarihinde de bir ilke imza atmış oldu."