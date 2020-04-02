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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2020 - 01:16,Son Güncelleme:/

Timm Klose fena yakalandı! Yetişkin içerikli site...

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Timm Klose fena yakalandı! Yetişkin içerikli site...
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Norwich City'de top koşturan defans oyuncusu Timm Klose, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, tarayıcısında açık unuttuğu yetişkin içerikli site yüzünden sosyal medyanın diline düştü.

İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de forma giyen İsviçreli savunma oyuncusu Timm Klose, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.

Corona virüs nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.

Takipçilerine evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca sosyal medyanın diline düştü.

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