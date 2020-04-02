Timm Klose fena yakalandı! Yetişkin içerikli site...

İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City'de forma giyen İsviçreli savunma oyuncusu Timm Klose, Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşım sırasında fena yakalandı.

Corona virüs nedeniyle Premier Lig'in de birçok lig gibi ertelenmesi ve son alınan karara göre 30 Nisan'a kadar oynanamayacak olması futbolcuların eve kapanmasına yol açtı.

Takipçilerine evde nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili bir paylaşımda bulunmak isteyen Klose, tarayıcısında yetişkin içerikli bir sitenin sekmesini açık unutunca sosyal medyanın diline düştü.