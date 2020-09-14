Tilbe Şenyürek'in hedefi BOTAŞ'la FIBA Avrupa Ligi'nde oynamak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Tilbe, yeni takımı BOTAŞ'la hedeflerini anlattı. Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacaklarını hatırlatan Tilbe, "Pandemiden dolayı kulübümüz Avrupa kupalarına katılmama kararı aldı. Doğru da bir karar aldıklarını düşünüyorum. Her şeyden önce sağlığımız gelir. Ligde hedefimiz en üst sıralar. Bu takımın kalitesi ortada. İnşallah BOTAŞ'ı Avrupa Ligi'ne sokacağız ve özlenen eski günlerine kavuşturacağız. İnşallah o ligde yer alırız" ifadelerini kullandı.

"IŞIL ALBEN BENİM İÇİN ŞANS"

Tilbe Şenyürek, milli takımdan ve eski ekibi Galatasaray'dan takım arkadaşı Işıl Alben'le BOTAŞ'ta da birlikte oynayacağı için kendisini şanslı hissediyor.

Altyapısından yetiştiği BOTAŞ'a transferinin kolay olduğunu vurgulayan Tilbe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar çok iyi ve yeni bir oluşum içindeyiz. Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar gibi başarılı milli oyuncular var. BOTAŞ'ın eski günlerine dönme hedefi olduğunu bize sundular. Biz de kabul ettik. Tabii burada en büyük etken Işıl Alben. Kaptanla Galatasaray'da iyi bir iletişim kurduk saha içinde. Bu sene de devam ettirmek istiyorum. Işıl Alben, basketbolu bırakana kadar onun bütün tecrübesinden saha içinde yararlanmak istiyorum. Bu benim için büyük bir şans. BOTAŞ Spor benim ailem, eski yuvama döndüğüm için kendimi çok rahat hissediyorum."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basketboldan uzun süre uzak kaldıklarını dile getiren Tilbe, "Evde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak takım spor yaptığımız için antrenmanlarımız sınırlı oluyordu. Basketbol oynamak, parkeye çıkmak, takım antrenmanı yapmak başka. Hiçbir hazırlık bunların yerini tutmuyor. Bu yüzden toparlanma süreci yaşadık. Tüm takımlar aynı süreci geçiriyor. Birbirimizi tanıyan isimler olduğumuz için uyum süreci yaşamadık. Belki kondisyon olarak zor bir süreç yaşadık ama artık toparladık diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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