TI 10’de sanal tezahürat sistemi kullanılacak

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Valve, geçtiğimiz gün izleyicisiz olarak gerçekleştirileceği açıklanan ve bilet satışları iptal edilen TI 10’in daha eğlenceli ve sürükleyici olması için çalışıyor.

With broadcasts in five languages, an all-new cheering system, and improved Twitch integration—The International begins shortly. #TI10https://t.co/SrQ3b6sMKc pic.twitter.com/KCxQGJBP0E — The International (@dota2ti) October 6, 2021

Seyircileri canlı olarak ağırlayamayacak olan Valve, izleyicilerin tepkilerini daha canlı olarak verebilmesi Twitch ile birlikte bir tezahürat sistemi sunuyor. Bu özellikle birlikte izleyiciler, ekranda bulunan takım logosuna tıklayarak destekledikleri takıma tezahüratta bulunabilecek. Takım logolarına kaç kere basıldığına göre stadyumda canlı olarak bu desteği duyuracak. Böylelikle takımlar da desteklendiklerini bilecek ve duyacak. Her ne kadar bu yöntem kimileri tarafından biraz ‘sahte’ bulunsa da şu an için hayranların maç deneyimini ve heyecanını yaşatmak için en iyi seçenek bu gibi görünüyor.

Valve, Supporter's Club üyeleri için tezahüratları takım logoları olarak görsel olarak temsil edecek. Hesabınızın seviyesine bağlı olarak logolar Bronz/Gümüş/Altın renklerine sahip olacak.

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Valve, bu sistemi hayata geçirmek için Dota 2 için Tooltips Twitch eklentisinin geliştiricileri bukka and SUNSfan ile çalıştı. Her ne kadar ne oyuncular ne de hayranlar için fiziksel olarak orada bulunmak ile aynı olmasa da sanal tezahürat sistemiyle hayranlar desteklerini göstermeye devam edebilecek.