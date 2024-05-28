THY: Filenin Sultanları’nın ekonomi uçuşunu TVF planladı

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Türk Hava Yolları (THY), A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının önceki gün 13 saatlik ABD seyahatini ekonomi sınıfında yapmasının tüm sorumluluğunun Türkiye Voleybol Federasyonu’nda (TVF) olduğunu bildirdi. Oyuncuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat planlamasının TVF tarafından yapıldığını belirtti.

Üstün, “Sporun en güçlü destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara aittir” ifadelerini kullandı.

BOLAT: FEDERASYONLAR BÜTÇEYi DiLEDiKLERi GiBi KULLANIYORLAR

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THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da, sponsorluk yaptıkları spor federasyonlarının kendilerine tahsis edilen bütçeleri istedikleri gibi kullandıklarını söyledi.

Bolat, “Sadece Voleybol Federasyonu’na değil hemen hemen her federasyona sponsorluk adı altında verdiğimiz bütçeler var. Federasyonlarımız kendilerine verilen THY bütçelerini istedikleri gibi kullanıyorlar; biletlemeler ile ilgili tarih, parkur, kabin tercihi tamamen federasyonlarımızda” açıklamasını yaptı.