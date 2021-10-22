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THY Euroleague'in yerine NBA Avrupa mı geliyor? Bomba iddia sonrası resmi açıklama...

#THY Euroleague#NBA#NBA Avrupa
THY Euroleaguein yerine NBA Avrupa mı geliyor Bomba iddia sonrası resmi açıklama...

NBA ve FIBA'nın yaptığı görüşmeler sonrası NBA Avrupa organizasyonunu kurmak için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. FIBA, çıkan haberler sonrası konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

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Spor Arena Dış Haber - Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA'in Euroleague yerine Avrupa'da yeni bir lig kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

İspanyol Marca Gazetesi'nin haberine göre; NBA Başkanı Adam Silver'ın FIBA yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve hazırlanan proje üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi. Buna göre Avrupa'da, yerel federasyonların da onayını alarak NBA gibi kapalı lig usülü bir turnuva hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanan bu lig sonrası Euroleague organizasyonunun NBA Avrupa ile birleştirileceği ve ABD'de olduğu gibi Avrupa'da da en üst seviyede tek turnuva yapılacağı öne sürülmüştü.

FIBA'dan yapılan açıklamada da NBA ve Euroleague idarecileri ile bir toplantı yapıldığı doğrulandı ancak toplantının NBA Avrupa'nın kurulması için değil, organizasyonun gelişmesi için yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Basketbolun büyümesinde kilit rol oynayan ve uzun süredir FIBA ortağımız olan NBA de toplantıya davet edildi ve katıldı. Toplantının ardından, tüm taraflar önümüzdeki aylarda düzenli toplantılar yapma konusunda anlaşmaya vardı" ifadelerine de yer verildi.

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#THY Euroleague#NBA#NBA Avrupa

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