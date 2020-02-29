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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shved oldu

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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shved oldu
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THY Euroleague’in 26. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın Rus basketbolcusu Alexey Shved seçildi.

THY Euroleague'de 26. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu.

Khimki Moskova'nın sahasında ASVEL'i 108-79'luk skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Rus basketbolcusu Alexey Shved haftanın MVP'si oldu. Shved 30 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile müsabakayı tamamladı. 31 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 37 verimlilik puanı aldı.

THY Euroleaguede haftanın MVPsi Shved oldu

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