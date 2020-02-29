THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shved oldu

THY Euroleague'de 26. hafta sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu.



Khimki Moskova'nın sahasında ASVEL'i 108-79'luk skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Rus basketbolcusu Alexey Shved haftanın MVP'si oldu. Shved 30 dakika parkede kaldı ve 24 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile müsabakayı tamamladı. 31 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 37 verimlilik puanı aldı.





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