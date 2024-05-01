THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turunda üçüncü maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, Monaco’yu konuk ediyor. 1-1’lik eşitliğin bulunduğu Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek. Fenerbahçe Beko’da Yiğit Hamza Mestoğlu, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Johnathan Motley’in durumuna ise karar verilecek. İşte Fenerbahçe Beko-Monaco basket maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Monaco mücadelesi bugün (1 Mayıs Çarşamba) saat 20.45’te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Karşılaşmayı Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.