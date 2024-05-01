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THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Turkish Airlines Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco
THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:01

Fenerbahçe Beko ve Monaco, THY EuroLeague Play-off serisinde üçüncü defa karşı karşıya geliyor. 1-1’lik eşitliğin bulunduğu Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf Final Four’da yer alma hakkı elde edecek. Temsilcimiz, rakibiyle bugüne dek oynadığı sekiz maçta beş galibiyet aldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Fenerbahçe Beko-Monaco basbetbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turunda üçüncü maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, Monaco’yu konuk ediyor. 1-1’lik eşitliğin bulunduğu Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek. Fenerbahçe Beko’da Yiğit Hamza Mestoğlu, sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Johnathan Motley’in durumuna ise karar verilecek. İşte Fenerbahçe Beko-Monaco basket maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Monaco mücadelesi bugün (1 Mayıs Çarşamba) saat 20.45’te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Karşılaşmayı Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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#Turkish Airlines Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco

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