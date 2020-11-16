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Basketbol
Haber Giriş: 16.11.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un iki maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

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THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un iki maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yunanistan'ın Olympiakos takımının 18 Kasım Çarşamba günü İspanya ekibi Barcelona ve 20 Kasım Cuma günü Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda oynaması gereken maçların ertelendiği duyuruldu.

Kararın, oyuncuları Kovid-19 yüzünden karantinada bulunan Olympiakos'un maç kadrosuna en az 8 oyuncu dahil edemeyeceğini bildirmesi sebebiyle alındığı belirtildi.

Müsabakaların oynanacağı tarihlerin ise sonradan açıklanacağı ifade edildi.

Ertelenen maçların tarihleri belirlendi

Ligde daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçların oynanacağı tarihler belli oldu.
Karara göre 23 Kasım'da TD Systems Baskonia-Zenit, 1 Aralık'ta AX Armani Exchange Milan-ALBA Berlin, 5 Ocak 2021'de ALBA Berlin-TD Systems Baskonia ve 17 Şubat 2021'de Zenit-Panathinaikos maçlarının yapılacağı bildirildi.

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