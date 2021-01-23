MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTHY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou
GeriBasketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Konstantinos Mitoglou
Abone Olgoogle-news

Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Konstantinos Mitoglou, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mitoglou, takımının Khimki'yi 94-78 yendiği 21. hafta karşılaşmasında 42 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

Khimki karşısında 29 sayı atarak kariyer rekorunu kıran ve 12 ribaunt alan Yunan oyuncu, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

 

THY Avrupa Liginde haftanın MVPsi Konstantinos Mitoglou

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle