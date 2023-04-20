Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Bayern Münih#Pep Guardiola
Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 08:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu tamamlandı ve yarı final bileti alan takımlar netleşti. Bayern Münih - Manchester City ve Inter - Benfica maçlarının oynandığı geceye damga vuran isim Thomas Tuchel oldu. Öte yandan Pep Guardiola tarihe geçti.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, iki karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmaların ardından yarı finalde Milan-Inter, Real Madrid-Manchester City eşleşmeleri oluştu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, oynanan iki karşılaşma ile tamamladı. Inter, deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı konuk etti. İtalyan ekibi, sahasında Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu...

YARI FİNALDE MİLANO DERBİSİ

Inter'in gollerini Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Joaquin Correa kaydederken; Benfica'nın gollerini Fredrik Aursnes, Antonio Silva ve Petar Musa attı. Inter, yarı finalde bir diğer İtalyan ekibi Milan ile eşleşti.

Haberin Devamı

MANCHESTER CITY DEPLASMANDAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Bayern Münih, deplasmanda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City'i ağırladı. City, 57'nci dakikada Erling Haaland ile öne geçerken; Bayern Münih bu gole 83'üncü dakikada Joshua Kimmich'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve City, adını yarı finale yazdırdı. İngiliz ekibi, 37'nci dakikada Erling Haaland ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu...

Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu...

Thomas Tuchel çıldırdı, Pep Guardiola tarihe geçti Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oldu...

TUCHEL KIRMIZI KART GÖRDÜ, ÇILGINA DÖNDÜ

Son anları nefes kesen maçın 86. dakikasında Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, hakeme yoğun itirazda bulundu ve hakem kenara geldi. Tecrübeli teknik adamın yanına gelen hakem, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Tuchel'i tribüne gönderdi. Bu kararı beğenmeyen Thomas Tuchel, adeta çılgına döndü.

PEP GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#Bayern Münih#Pep Guardiola

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı
Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

Gece yarısı terleyerek uyananlardan mısınız? Sebebi hiç tahmin etmediğiniz hastalıklardan biri olabilir

#Gece Terlemesi
Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

#Kolon Kanseri