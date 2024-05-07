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Thiago Silva, eski takımı Fluminense'ye geri döndü

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#Transfer#Fluminense#Thiago Silva
Thiago Silva, eski takımı Fluminenseye geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 17:43

Brezilya ekibi Fluminense, sezon sonunda Chelsea'den ayrılacak olan Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

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Brezilyalı stoper Thiago Silva eski takımı Fluminense'ye imza attı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Silva, Paris Saint-Germain ile 7'şer kez Fransa lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa, 6'sı Fransa Lig Kupası ve 5'i Fransa Kupası olmak üzere toplam 25 kupa kazanırken; Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Milan ile Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Chelsea ile 28'i Premier Lig olmak üzere 35 maçta görev yapan başarılı defans oyuncusu, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Fluminense#Thiago Silva

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