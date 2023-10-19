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Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü! Sürpriz imza...

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#Gekas#Darıca Gençlerbirliği#Teknik Direktör
Theofanis Gekas, Türkiyeye geri döndü Sürpriz imza...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 08:46

Samsunspor, Akhisarspor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Sivasspor formalarıyla Süper Lig’de unutulmaz izler bırakan Theofanis Gekas'tan şaşırtan imza... Şu sıralar teknik direktörlük yapan Yunan futbol adamı, Türkiye'den sürpriz bir takımla anlaşma sağladı.

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Futbolculuk döneminde Türkiye'de; Samsunspor, Akhisarspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formaları giyen Yunan oyuncu attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Theofanis Gekas teknik direktörlük kariyerine ülkemizde devam edecek.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

Panegialios ve Akhisarspor'daki teknik direktörlük kariyerleri sonrası Yunan futbol adamından sürpriz bir imza geldi. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, takımı Gekas'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü görevi için prensip anlaşmasına varmıştır. İmza töreni ve basın toplantısı ile alakalı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hoş geldin Theofanis Gekas!"

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STATÜYE TAKILIYOR! YERLİ HOCAYLA BERABER ÇALIŞACAK

43 yaşındaki eski Yunan santrfor, kulüpte futbolun patronu olacak. Statü gereği alt liglerde yabancı teknik adamlar görev yapamazken Gekas, Akhisarspor'da olduğu gibi bir yerli teknik adamla birlikte takımı yönetecek.

TARAFTARLAR ADINA BESTE YAPTI

Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2013 yılında attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.

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#Gekas#Darıca Gençlerbirliği#Teknik Direktör

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