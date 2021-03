The Rock Fortnite’ta olabilir

Her gün yeni bir haberle oyuncularını şaşırtan ve genellikle sevindiren Fornite, bu sefer yeni bir sürpriz planlıyor olabilir. Söylentilere göre oyuna yakın zamanda Dwayne “The Rock” Johnson gelebilir. Bu söylentiler ise oyundaki The Foundation’ın The Rock olabileceğini iddia eden oyuncuların sayısının artmasıyla popüler hâle geldi.



Epic Games, Bölüm 2 Sezon 6 güncellemesiyle birlikte Zero Crisis Finale etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikle birlikte oyuncular Ajan Jones ve The Foundation ile birlikte tek oyunculu bir göreve çıkıyor. Oyuncuların şu an için evrenin özü gibi görünen Zero Point’in yok olmasını engellemesi gerekiyor. Farklı evrenleri birbirine bağlayan Zero Point’e ve dikkat çeken The Foundation’a dair en çok konuşulan şeylerden biri de The Foundation’un aslında The Rock olduğu.







Reddit’tte “metteoiceman” isimli kullanıcı The Rock ve The Foundation arasında göze çarpan benzerlikleri dile getirdi. Buna ilaveten The Rock’ın bir Instagram paylaşımında “the foundation” kelimesini kullanmasına da dikkat çekti. The Rock, bu paylaşımı Epic Games’in Fortnite için Bölüm 2 Sezon 6 güncellemesini çıkardığı gün yaptı.





Bu gönderiyi Instagram'da gör therock (@therock)'in paylaştığı bir gönderi





Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda The Rock’ın Fortnite’da yer alıyor olması olası ancak her şey bir tesadüften ibaret de olabilir.