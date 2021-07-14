The International 10’a katılacak tüm takımlar belli oldu

Avrupa Elemeleri'nin heyecan verici sonucuyla, Romanya Bükreş'te gerçekleşecek olan The International 10'da mücadele edecek 18 takımın tamamı artık kesinleşti.

The International 10 için kendine yer bulan son takım iki kez TI şampiyonluğu yaşayan OG takımı oluyor.

Avrupalıların kesinlikle heyecan verici ve beklentilere meydan okuyan TI eleme yarışları konusunda bir yetenekleri var ve bu yılda da bunu gerçekleştirdiler. Akıl oyunları, geri dönüşler, sıra dışı seçimler, akıl almaz oyunlar ve TI’da bir yer kazanmak için inanılmaz azim ile dolu beş oyun oynandı.

Heyecan verici eleme maçlarının ardından 18 takımın tamamı belirlendi.

Oyuncular ve izleyiciler The International'ı iki yıldan fazla bir süredir bekliyorlar. COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen TI, İsveç'te yaşadığı sorunlardan dolayı daha fazla ertelendi. Ama artık, Romanya'nın Bükreş kentindeki The International 10'a giden yolu takip etmeye hazırlanıyoruz.

Etkinlikle ilgili kısa kısa bilgiler vermek gerekirse:

Çin, tüm Dota 2 etkinliklerinin zirvesinde bulunan beş takımla yarışacak. Güney Amerika'nın bölgeyi temsil eden üç takımı olacak. OG, üçüncü galibiyetlerini almak için savaşacak. Clement "Puppey" Ivanov 10 etkinlikte de mücadele eden tek oyuncu olacak. Ödül havuzu dehşete düşürecek derecede yüksek ve 40 milyon dolar. Quincy Crew, kendilerini büyük sahnede temsil etme hakkına ilk defa ulaşıyor.

The International 10, hiç şüphesiz, cesaret, azim, tutku, yoğunluk ve üst düzey oynanış ile karşımıza çıkacak.

TI 10’a davet edilen takımlar

Evil Geniuses

LGD

pro

Quincy Crew

Invictus Gaming

T1

Vici Gaming

Team Secret

Team Aster

Alliance

beastcoast

Thunder Predator

TI 10’a elemelerle gelen takımlar:

Team Spirit

Fnatic

SG e-sports

Undying

Elephant

OG

Ödül havuzu ise geçtiğimiz hafta sonu biten Savaş Bileti alımları ve topluluk desteği ile birlikte 40,018,195 Dolar oluyor. Bu, 1.6 milyon Dolarlık orijinal miktardan %2401.14'lük bir artış yaşandığı anlamına geliyor.

Satışların sadece %25'i ödül havuzuna katkıda bulunuyor, bu da dünya çapında yapılan satın almalara 153.672.780 Dolar harcandığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz TI etkinliğinin ödül havuzu 34,330,068 Dolardı.

The International 10'un 7-10 Ekim'de oynanacak grup aşaması maçları, ayın 12'sinde başlayacak playofflar ve 17 Ekim'de büyük finaller ile gerçekleşmesi bekleniyor.