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TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nda ilk günün lideri Regnum Golf & Country Club Ankara

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#Golf#TGF#TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nda ilk günün lideri Regnum Golf & Country Club Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 22:24

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 2. Ayak B kategorisi müsabakaları Muğla’nın Bodrum ilçesinde başladı.

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Türkiye Golf Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve ikinci ayağı Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında oynanan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2. Ayak müsabakasında, B kategorisinde Maxx Royal Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve İzmir Golf Kulübü’nden oluşan 12 takımın bulunacağı turnuvada, 96 oyuncu sahaya çıktı.

Müsabakanın ilk raundunun sonunda Kristina Özsoy, Atay Maç, Hasan Avcıbaşıoğlu, Peri İslamoğlu, Cengiz Topbaş, David Christopher Quintela, Nalan Civelek ve Salih Kartal’dan oluşan Regnum Golf & Country Club Ankara toplamda 213 stableford puanla birinci, Mehmet Saraçoğlu, Elif Yavuz Yaman, Engin Aksoy, Murat Bayrak, Merve Sarıgöl, Bülent Özgür, Ayşe Sinem Wevers ve Sinem Saraçoğlu’ndan oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 208 stableford puanla ikinci, Nursel Çökelek, Murat Erdoğan, Nihat Özdemir, Seyhan Yakupoğlu, Evrim Çetin, Çağla Metin, Mahmut Köylü ve Ali Seyhan’dan oluşan Kemer Golf Kulübü takımı toplamda 200 stableford puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 2. Ayak B kategorisi müsabakaları, 5 Mayıs’ta Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

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#Golf#TGF#TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu

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