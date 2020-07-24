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Voleybol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

TFL Altekma, Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı

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TFL Altekma, Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımından smaçör Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İzmir'e gelen 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalandığı ve kendisinin takımla çalışmalara başladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hugo, Efeler Ligi'nin kalitesini ve sertliğini bildiğini, İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarından bilgi aldığını dile getirdi.

Ligin bu sezon daha zor geçeceğini kaydeden oyuncunun, "Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. TFL Altekma'ya gelmekle kariyerimin en isabetli kararını verdiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla çabuk kaynaştım ve yabancılık hissetmedim. Birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturup, başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancım tam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

TFL Altekma, Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı

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