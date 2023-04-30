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TFF'nin Onur Bulut kararı sonrası Kayserispor'dan yeni hamle!

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#Onur Bulut#Beşiktaş#Kayserispor
TFFnin Onur Bulut kararı sonrası Kayserispordan yeni hamle
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 08:37

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Kayserispor'u haksız, devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut'u haklı buldu. Sarı Kırmızılılar, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyor.

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Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda haksızlığa uğradığı gerekçesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran ve 3,5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Kayserispor'un lehine karar çıkmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Onur Bulut'un fesihnamesinin haklı olduğu yönünde karar çıkması sarı kırmızılı kulübün Tahkim Kurulu'na başvurmasına sebebiyet verdi.

Kayserispor Kulübü, haksız bulunduğu Onur Bulut transferi için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Eğer itiraz haklı bulunursa Onur Bulut dosyasında Kayserispor bonservis bedeli isteyecek, eğer itiraz yerinde görülmez ise Onur bulut dosyası kapanacak.

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#Onur Bulut#Beşiktaş#Kayserispor

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