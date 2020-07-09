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Futbol
DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

TFF’nin kararı Amed Sportif Faaliyetleri'ne yaradı

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TFF’nin kararı Amed Sportif Faaliyetleri'ne yaradı
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Ligde pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması ve nihai kararını vermesi, Amed Sportif Faaliyetleri mutlu etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta küme düşme hattında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, TFF’nin verdiği son kararla ligde kalmayı garantiledi. Maddi anlamda da zor günler geçiren Diyarbakır temsilcisi, TFF’nin kararıyla hem rahat bir nefes aldı hem de gelecek yıl planlaması için kolları sıvadı. Şuana kadar Diyarbakır’da hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, TFF’nin verdiği son kararla, çalışmalarını sonlandırdı.

Teknik heyet ve futbolcuların kentten ayrılarak memleketlerine gitmeye başladı.

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