TFF'den yeni hakem kararı! MHK kuralı değiştirdi...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem atamalarıyla ilgili kritik bir kuralı sezonun haftaları için değiştirdiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

Söz konusu açıklamanın 'liglerde haftanın programı' bölümünden tek cümleyle yapılması dikkat çekti.

KURAL NEDEN DEĞİŞTİ?

Süper Lig’de son 12 haftaya girilirken, şampiyonluk ve ligde kalma yarışlarındaki kritik maçlar öncesi MHK’nın hakem tartışmalarının önüne geçmek için güvendiği hakemlere daha fazla görev vermek adına böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

Haberin Devamı

LALE ORTA KRİZİ

Kasımpaşa forması Ryan Donk'un Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo ile yaşadığı pozisyonun ardından hakem yorumcularının "Kırmızı olmalıydı" dediği pozisyon için MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşu arayarak "Yorumlarınızı tekzip edin" diye baskı yaptığı, VAR odasından başka bir görüntüyü yayıncı kuruluşa gönderdiği iddia edilmişti.

KENDİSİNİ NASIL SAVUNMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, son dönemde gündemden düşmeyen Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu

"Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum. Çok zor bir görev. Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz. Donk'un pozisyonunda kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerinden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz. Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten. Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Benim için en önemli şey; adalettir, dürüstlüktür, şeffaflıktır. Yıllarımı bu işi vermiş birisi olarak adaletli bir yönetim sergileyeceğime söz verdim. Her zaman bu yeminimin arkasındayım. Ben başarılı olmaya geldim. Yalnızca 4 ay için değil. Seçildikten sonra da federasyona yine hakemlere hizmet etmek istiyorum. Hakemlerimiz son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı. Yine olacaklar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum ben. Ben kendim için en ufak bir şey beklemiyorum. Konfor alanını terk etti dediler, gerçekten terk ettim, hakemlere bir şeyler verebileceğime inandığım için geldim. Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı'nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var."

Haberin Devamı

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Lale Orta'ya sert bir cevap vermişti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nicolo Zaniolo'ya yapılan hareket sonrası olan gelişmeleri kulübümüz dikkatle takip etti. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki, MHK Başkanı Sayın Lale Orta, başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Olayın duyulduğu ilk andan itibaren gerçek olmadığını düşünmek istedik. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkileri talimatlarla bellidir. MHK'nin görev ve yetkisi arasında, yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi, Yönetim Kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir VAR videosunun VAR odasından çıkartılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor. İstediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor. Sayın Lale Orta'nın seçildiği dönemde yapılan tüm spekülasyonlara rağmen, biz Türk futboluna herkes için adalet getirme çabasında yanımızda olacağına inanıyorduk. Geldiğimiz noktada, verilen adaletsiz ve standardı olmayan kararlar bize bunun tam tersini gösteriyor. Kimse bunun bir tesadüf ya da acemice bir hata olduğunu söyleyemez. Burada bir hata yapıldığı herkes tarafından kabul ediliyorken, federasyon hala neden sessizliğini koruyor? Ben bunu anlayamıyorum. Neredeyse tüm ülkenin hemfikir olduğu bu konunun yanlışlığıyla ilgili federasyon başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Yönetim kurulu üyeleri neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz?"

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINI TALEP ETMİŞTİ

Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan bir açıklama yayınladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Türk futbolunda son günlerde yaşananlar, yine bilindik senaryolarla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir.

Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar kayıkçı kavgasından ibarettir. Bu tutumları, kendilerini ve günü kurtarmak adına nafile çabalardır. Ne yazıktır ki bu tavırlarını sezon başından bu yana sürdürmektedirler. İki kulübün izledikleri bu yol, Türk futboluna zarar vermektedir. Herkes için adaletten bahsedip adaletten uzaklaşanlar, hatta ve hatta adaleti sadece kendileri adına arayanların amacı TFF’yi ve MHK’yı etki altına almaktır.

Haberin Devamı

Şu anda tartışılması ve konuşulması gereken durum, depremden kaynaklı ortaya çıkan Süper Lig’in puan sisteminin nasıl olması gerektiğidir. Ne yazık ki gündem, planlı ve kasıtlı olarak değiştirilmektedir.

HAKEMLER FUTBOLUN MARKA DEĞERİNE TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR VERMEKTEDİR

Verdikleri veya vermedikleri kararlarla neredeyse her maçın önüne geçmeyi başaran hakemler futbolumuzun kanayan yarası durumundadırlar. Hakem camiasına neşter vurmadan geçen her gün futbolun marka değerine telafisi güç zararlar vermektedir.

Günümüzde, diğer kulüplerin başkan ve yöneticilerinin de Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin hakemlerle ilgili olarak geçtiğimiz sezondan bu yana yapmış olduğu tespit ve çözüm önerilerine yakın bir çizgiye geldiklerini görmek, futbolumuzun geleceği adına umut vaadeden bir gelişmedir. Ancak bu sezon da kaybedilmiştir. Gereken cesaret ve kararlılık gösterilmezse önümüzdeki yıllar da heba olacaktır.

Haberin Devamı

Başkanımızın geçen sezon dile getirdiği Türk hakemliğinde devrim niteliğindeki görüşlerine o gün sessiz kalan kulüplerin bugün aynı hakem camiası ve hakemlerden şikayetçi olmaları abesle iştigaldir. O gün sustunuz çünkü senaryolarınızı hayata geçirmenin peşindeydiniz. Senaryolarınızın tutmadığını düşündüğünüz için bugün çaresizlik içinde bağırıp çağırıyorsunuz.

Başkanımızın yalnız kalma pahasına, tek başına verdiği mücadeleye ne yazık ki destek veren çıkmamıştır. Bu arada belirtmek isteriz ki başkanımızın daha önce “yeniler gelsin” şeklindeki açıklamasının nedeni mevcut hakemleri karalamak değil hakemlerin geçmişteki kararlarının tartışılmadığı yeni isimlerle “Beyaz Sayfa” açılması talebidir.

VAR KAYITLARINI İVEDİLİKLE AÇIKLAYIN

Galatasaray’ın “ofsaytımsı” pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı Muslera’nın ve Fenerbahçeli Samuel’in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan’ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera’nın Konyaspor kalecisi Sehiç’i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketinin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.

Hatta ve hatta; oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz.

TFF’NİN ADALETİ TESİS EDECEK BİR KARAR ALMASI ARTIK ELZEMDİR

Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor’un ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 gün içinde yangından mal kaçırır gibi alınan karar ise vicdanları yaralayan kara bir leke olarak futbol tarihimize geçmiştir.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, federasyonun almış olduğu haksız ve hukuksuz kararın karşısında dimdik durmuştur, durmaya devam etmektedir. Başkanımızın o gün ifade ettikleri ligde Avrupa kupaları yarışı içindekilerle küme düşmeme mücadelesi veren takımların haksızlığa uğramaması adına bir adalet arayışıydı. Bugün haksız puan peşinde koşanlar, o günlerde kulübümüzün puan peşinde koştuğu algısını yaratanların ta kendisidir. Aslında onlar, o gün sessiz kalarak bugün bahsi geçen puanların peşinde koşmaktadırlar.

Adaletsizlikten nemalananlar, o günlerde depremin neden olduğu acıları kullanarak Başkanımızı, dolayısıyla vicdanın sesini susturmaya çalışmıştır. Geldiğimiz noktada Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin haklılığı, futbol kamuoyu tarafından teslim edilmiştir.

TFF’nin eşi benzeri olmayan, vicdana sığmayan, mantığa uymayan adaletsiz kararından bir an evvel dönmesi; futbolun tüm paydaşlarının görüşlerine kulak vererek futbolun marka değerini yükseltmeyi amaçlayan, milyonlarca futbolseverin içine sindirebileceği ve en nihayetinde adaleti tesis edecek bir karar alması artık elzemdir. Alınmış olan karar; alınabilecek en kötü, adaletten en uzak karardır. Muhakkak ki ortak akılla alınabilecek çok daha iyi kararlar vardır. Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 16 deplasman maçına çıkmış olacak olması alınan adaletsiz kararın en basit göstergelerinden sadece bir tanesidir. Kulüplerin kaderini ilgilendiren kararın Kulüpler Birliği Vakfı’nda alınması, üyeleri tarafından oylanması gerekir.

TFF, GALATASARAY’A VE FENERBAHÇE’YE YARANMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMELİ

Federasyon ve kurulları, ne şiş yansın ne kebap misali Galatasaray’a ve Fenerbahçe’ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdırlar. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etmek eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar.

Futbolumuzda hüküm süren kayıkçı kavgası da ne şiş yansın ne kebap siyaseti de son bulmalı, sahada galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir.

YANLIŞTAN DÖNÜLMEZSE LİG ŞAİBELİ BİTER

Biz Beşiktaş olarak her gereksiz söyleme cevap vermenin futbolumuza yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor, tüm kulüplerimizi de haksız kazanımların peşinde koşmamaya davet ediyoruz.

Beşiktaş JK olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nu yanlı tutumundan ve adaletsiz kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yoksa sezon bittiğinde bu ligi tescil eden TFF Başkanı ve yönetimi zan altında kalacaktır. Adaletsiz kararlarınızla lig şaibeli olarak bitecektir.

Taraflı yönetim anlayışınızı terk etmediğiniz, sadece iki kulübe şirin gözükmek adına yürüttüğünüz siyasetten vazgeçmediğiniz taktirde de Türkiye’nin değil belli kulüplerin federasyonu olduğu anlaşılacak olan bu yapıyla her zamanki gibi mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz.

Özetle;

1-Kayıkçı kavgasına son verin.

2-Ne şiş yansın, ne kebap siyasetini terk edin.

3-Ligden çekilen iki takımın sezon başından itibaren oynadığı tüm maçları yok hükmünde sayın.

4-Geçmişte oynanan ve oynanacak tüm maçların VAR kayıtlarını açıklayın ve şeffaf olun.

5-Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşın.

6- Hakem camiasında beyaz sayfa açın.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası için milli araya girildi.

Galatasaray 60 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ise 1 eksik maçla ezeli rakibinin 6 puan gerisinde.

25 maçta 49 puan toplayan Beşiktaş ise ligde 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

27. hafta Galatasaray - Adana Demirspor

28. hafta: BAY

29. hafta: Galatasaray - Kayserispor

30. hafta: Alanyaspor - Galatasaray

31. hafta Galatasaray - Fatih Karagümrük

32. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

33. hafta: Galatasaray - Başakşehir

34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. hafta Galatasaray - Sivasspor

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

27. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

28. hafta: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

29. hafta: Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

30. hafta: Başakşehir - Fenerbahçe

31. hafta Fenerbahçe - İstanbulspor

32. hafta Sivasspor - Fenerbahçe

33. hafta Giresunspor - Fenerbahçe

34. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

35. hafta Hatayspor - Fenerbahçe

36. hafta Fenerbahçe - Antalyaspor

37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta Fenerbahçe - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

27. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş



28. hafta Beşiktaş - Giresunspor

29. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

30. hafta Beşiktaş - Hatayspor

31. hafta Ümraniyespor - Beşiktaş

32. hafta Beşiktaş - Galatasaray

33. hafta Antalyaspor - Beşiktaş

34. hafta Beşiktaş - Gaziantep FK

35. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş

36. hafta BAY

37. hafta Kasımpaşa - Beşiktaş

38. hafta Beşiktaş - Konyaspor