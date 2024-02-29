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TFF'den "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" iddiasına cevap

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#Tff#Mhk Başkanı#Var
TFFden MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezini aradı iddiasına cevap
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 13:35

TFF, Bir YouTube kanalında ortaya atılan "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadelerinin gerçek dışı olduğunu açıkladı

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TFF resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Bir YouTube kanalında 'MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı' ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.

Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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#Tff#Mhk Başkanı#Var

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