TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı

TFF'nin internet sitesinden yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen ve yeşil-beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.