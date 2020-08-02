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GeriFutbol TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı

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TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen ve yeşil-beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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