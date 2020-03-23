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GeriFutbol TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 23:34,Son Güncelleme:/

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

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TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, corono virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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