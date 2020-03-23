TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."