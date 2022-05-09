TFF'den bitcoin logolu madeni parayla kura atışına soruşturma! Arda Kardeşler...

Haberin Devamı

TFF, Arda Kardeşler'in derbide bitcoin logolu madeni para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu" ifadeleri kullanıdı.

NELER YAŞANDI?

Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

Hakem Kardeşler, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı. Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Arda Kardeşler, bitcoin logolu madeni para ile kurayı belirledi.