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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

TFF'den başsağlığı mesajı

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TFF'den başsağlığı mesajı
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İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 23 ve 24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.TFF'den yapılan açıklamada, depremde vefat eden vatandaşların anısına 23-24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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