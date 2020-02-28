TFF'den Başakşehir'e tebrik!
Türkiye Futbol Federasyonu, Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.
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