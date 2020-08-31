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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

TFF'de "Olağan Genel Kurul" yarın Ankara'da yapılacak!

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TFF'de "Olağan Genel Kurul" yarın Ankara'da yapılacak!
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak.

TFF'nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül Çarşamba günü yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

 

TFFde Olağan Genel Kurul yarın Ankarada yapılacak

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