TFF yöneticisi Ali Düşmez'e başarı plaketi

Önce Üsküdar Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Gürlü ve yönetimi ile bir araya gelen Düşmez "Amacımız amatör spora ve sporcularına en iyi şekilde destek vermek ve hizmet etmek. Bunu başardığımıza inanıyorum. Kapılarımız amatörlerimize her zaman açık. Sorunları çözmek bizim işimiz" dedi.

Toplantıya Ali Tanrıyaşükür, Asım Özdemir, Ufuk Tatar, Tansu Açabey Ünalanspor Başkanı Cemil Cemil Bozkuş, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Dumlupınar mahalle muhtarı Ahmet Gediz, Fikirtepespor Başkan yardımcısı Abdullah Efendiler, Murat Ünal katıldılar. Mustafa Gürlü "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez ve ekibi amatör spor için seferber oldular. Sorunları en kısa sürede çözmek için çabalıyorlar. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Bu arada Fikirtepespor Kulübü adına plaket veren Murat Ünal ise "Kadıköy'ün en köklü kulübü Fikirtepespor gençliğin yuvası. Ali Düşmez beyin desteğini unutamayız" ifadesini kullandılar