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GeriFutbol TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

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TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Hafez'in itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para şeklinde düzletilmesine oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.

TFF Tahkim Kurulundan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafezin cezasına indirim

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