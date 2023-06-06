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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu 22 Haziran'da yapılacak

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#TFF #Olağan Seçimli Genel Kurul#Genel Kurul
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu 22 Haziranda yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:28

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 22 Haziran Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 22.06.2023 günü saat 11:00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 23.06.2023 günü saat 11:00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 30.06.2023 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22.05.2023 tarih ve 75 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakan Bak: "Okan Hoca'yı Dursun Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Okan Hoca'yı Dursun Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz" dedi. Eski bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Renkli bir lig yaşadık. Rekabet doluydu. Tüm takımlarımıza bu anlamda emek katan sporumuza katkı veren tüm spor camialarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
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#TFF#Olağan Seçimli Genel Kurul#Genel Kurul

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