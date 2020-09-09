TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor
Türk futbolu için tarihi bir gün... TFF 2. ve 3. Ligler'in isim sponsorluğu için anlaşan TFF ile Misli.com bugün sözleşme imzalayacak. Dev anlaşma için yapılacak törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören bizzat katılacak
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle