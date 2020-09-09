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GeriFutbol TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

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TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor
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Türk futbolu için tarihi bir gün... TFF 2. ve 3. Ligler'in isim sponsorluğu için anlaşan TFF ile Misli.com bugün sözleşme imzalayacak. Dev anlaşma için yapılacak törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören bizzat katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

 

 

TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

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