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TFF, Göztepe ve Altay'ı 3-0 hükmen mağlup saydı

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#Göztepe#Altay#Hükmen
TFF, Göztepe ve Altayı 3-0 hükmen mağlup saydı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 16:14

TFF, Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen 3-0 mağlup saydı.

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Spor Toto 1. Lig’de 27 Kasım Pazar akşamı tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe - Altay maçının ardından iki takım da hükmen mağlup ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup saydı.

Federasyon yönetimi, TFF’nin İstanbul Riva’daki merkezinde yarıda kalan maçı görüştü. Toplantıdan taraftarların karşılıklı şiddet olaylarının damga vurduğu Gürsel Aksel Stadı’ndaki maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. 

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.

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20 HOLİGAN TUTUKLU

Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe’den de sahaya atlayıp kaleci Ozan’ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay’a 6 maç, Göztepe’ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.  

 

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#Göztepe#Altay#Hükmen

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