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TFF eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun amcası Nihat Zülfikaroğlu vefat etti

#Nihat Zülfikaroğlu#TFF#Beşiktaş
TFF eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlunun amcası Nihat Zülfikaroğlu vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun amcası, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Maşallah Nihat Zülfikaroğlu hayatını kaybetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun amcası, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Maşallah Nihat Zülfikaroğlu vefat etti.

Merhum Zülfikaroğlu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazını mütakiben Üsküdar Valide Hatun Camii’nde kılınacak, ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Beşiktaş'tan Zülfikaroğlu başsağlığı mesajı paylaşıldı:

Divan Kurulu Üyemiz Maşallah Nihat Zülfikaroğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Maşallah Nihat Zülfikaroğlu’nun cenazesi, bugün Üsküdar Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TFF eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlunun amcası Nihat Zülfikaroğlu vefat etti

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#Nihat Zülfikaroğlu#TFF#Beşiktaş

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