TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama! VAR sistemi kalkıyor mu?

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son günlerde çok tartışılan VAR sistemine ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

VAR sisteminin iptaline dair talepler üzerine konuşan Büyükekşi "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor. Hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı" dedi.

"HAKEMLER PERFORMANSLARINA GÖRE CEZA ALIYOR"



Hakem eleştirileriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Büyükekşi "Hakemler de insan ve onlar da yanlış yapabiliyorlar. Önemli olan onların iyi niyetli olması. Zaten hata yapan hakemler, performanslarına göre ceza alıyor. Umuyorum hakemlerimizin performansı artar" şeklinde konuştu.



"10 YILIN OMURGASINI OLUŞTURACAĞIZ"



A Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Büyükekşi "Türk Milli Takımı olarak, bundan sonraki günlerde ekibimizle birlikte iyi işler yapmak için çalışacağız. Takımımız, Avrupa'daki en genç takımlardan biri. Önümüzdeki 10 yıldaki milli takımın omurgasını oluşturacağız" yanıtını verdi.

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