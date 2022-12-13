TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 'Yabancı VAR hakemi için olumlu cevap alamadık' dedi, iki yeni ismi açıkladı

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Süper Lig'de yabancı hakem konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Büyükekşi, farklı ülkelerin federasyonları ile görüşme yaptıklarını fakat yabancı VAR hakemlerinin Türkiye'de görev yapması konusunda sonuç alamadıklarını söyledi.

VAR hakemleri arasına yeni isimlerin katılacağını ifade eden Büyükekşi, "Yabancı VAR hakemi getirmek için birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATAMALARI BAŞKANLARIN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE YAPACAĞIZ"

Büyükekşi, hakem atamaları konusunda ise, "Hakem atamasını bu güne kadar bir algoritmayla yaptık. Ayın 21'inde tüm Süper Lig kulüp başkanları gelecek ve atamaları gözlerinin önünde yapacağız." "Orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek, daha da mükemmel hale getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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