TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'deki yeni uygulamayı açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemki konular, hakem atamaları, Dünya Kupası'ndaki performanslar ve daha birçok konu hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin sözleri;

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar hayrete düşürüyor. Almanya'nın ilk 16'ya kalamaması, aynı şekilde Belçika'nın erken evine dönmesi sürprizdi. Belçika, dünya sıralamasında 1'inci. İspanya'nın Fas'a elenmesi büyük sürpriz. Brezilya ve Portekiz'in almış olduğu etkileyici sonuçlar var. Sonuçlar her geçen gün bir adım daha yukarıya gidiyor. Futbol adına güzel şeyler görmeye başladık. İlk başta favorim Arjantin'di. Şu an Brezilya daha önde

YENİ UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ

FIFA, bir takım yeni uygulamalar yaptı. Yarı otomatik ofsayt sistemi de var. İnceleme yaptık, araştırıyor. 3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi, çipli top. Top, kale çizgisinden çıktı mı çıkmadı mı derken gol atıldı. Çipli top marifetiyle verdi. Bir de yarı otomatik ofsayt sistemi. Bir tane daha var. Bunu ikinci devre uygulayacağız. Bu maç niye 3-5-7 dakika uzadı deniliyordu. Süreyle ilgili hassasiyet var. Kronometre VAR odasında takip ediliyor. Ben bunu MHK başkanımıza söylediğimde 'Olmaz. Orta hakemin ve 4. hakemin sorumluluğunda' demişti. Bir maç 10 dakika uzatılması gerektiğinde 6 dakika uzatılıyordu, 6 olması gerekirken 8 uzuyordu. Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Süreyi tutacak. Bunu kamuoyuna duyuralım. Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika. Bunu uygulamaya başlıyoruz

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YARI OTOMATİK OFSAYT

Yarı otomatik ofsayt sisteminin ayrı bir maliyeti var. 1.5 milyon euro ilave yük getiriyor. Çipli top için herhangi bir şey olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası bittikten sonra faydaları zararları daha çok ortaya çıkacak. Mutabık kalırsak kulüplerle, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz. Ben geldiğimden beri futbolda teknoloji ve dijitalleşme olmazsa olmazım diyorum. Bu iki uygulama da en güzel örneği.

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İZMİR'DEKİ OLAYLI DERBİ

Allah'a çok şükür can kaybı yaşanmadı. PFDK, gereken cezaları verdi. Stadyum güvenliği açısından acil durum eylem planı yaptık. İşaret fişekleri, cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur.

VAR HAKEMİNİN GÖREVİ DEĞİL

Biz VAR talimatnamesini yüzde 100 uygulamaya geçtik. Hugh Dallas, eğitimlerde hakemlerimize 'Maçları gözünüzle yönetin, kulağınızla değil' diyor. Anladığımız kadarıyla bir takım farklı talimatlar verilmiş. Korner, faul, sarı kart için VAR hakemi uyarmış. Bunlar VAR hakeminin görevi değil.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

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Yabancı kuralı bir matematik değil. 8+3, 7+4 falan. Biz bir değişiklik yapmadık. Süregelen bir sistem vardı. Biz o sistemi devam ettirdik. Bir çalışmamız var. UEFA'ya bağlı 55 ülke, 3 tanesi hariç strateji çalışması yapmış; 5 yıllık, 10 yıllık. Yapmayan 3 ülkeden biri Türkiye. Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bir plan olacak. Bunu biz yapmayacağız. 25 çalıştay yapacağız ve ilgili paydaşlar, yurt dışından hakem, teknik direktör, futbolcu, başkan davet edeceğiz. Statik olmayan, dinamik olan bir strateji belgesi hazırlayacağız. En önemli konu ölçmek. Ölçmüyorsanız yönetemezsiniz. Bu yıl burada olacağız, bu yıl hedefimiz şu gibi. Bu hedefleri takip edeceğiz ve revize edeceğiz. Yabancı kuralı burada tartışılmalı.

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YENİ ATAMA DÜZENİ

Bu zamana kadarki atamalar algoritmayla yapıldı. Ancak bazen bir maça birkaç hakem atıyordu algoritma. Şimdi veriler arttı elimizde. Bu verileri bir araya getirdik. Bundan sonra her maça bir hakem atayacak. Süper Lig ekipleriyle de konuştuk, MHK onların gözü önünde atamayı yapacak. Yapmamız gereken şu; eğitimin artması lazım, tecrübelerin artması lazım. MHK bu zamana kadar 8 ayda bir değişmiş, o değişince il hakem kurulu başkanı da değişiyormuş. Şimdi böyle olmayacak, kriterler getireceğiz. İmtihanda ve mülakatta kriterleri yerine getirenler başkan olacaklar. Hakemlik eğitim süresi şu anda 3 gün, onu 15 güne çıkarıyoruz. Hakem olacak kişiye psikoteknik testler uygulayacağız. İngilizce şartı getireceğiz. Cüneyt Çakır şu an 2. Lig ve 3. Lig hakemlerini takip ediyor. Zaten bizimle Ağustos'a kadar sözleşmesi var. Bundan sonraki süreçte kendisi de isterse devam ederiz.

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