TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Süper Kupa'yı yurt dışında oynatmak istiyoruz'

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi Eskişehir'de oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Milli Takım ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Milli Takım'la ilgili bir takım düşüncelerimiz var. Eskişehir'de bir 'Fan Zone' alanıoluşturduk. Özellikle gençlerin büyük ilgisi var. Milli Takım, ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyor ve hepimiz omuz omuza olmamız lazım. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmakla başlayan bir süreç başlatmak istiyoruz. Önce bir logo oluşturup, 'Bizim çocuklar' mottosunu değiştirip, bizim çocuklar olunca sanki küçümsenmiş gibi oluyor. Nasıl basketbolda '12 Dev Adam' vardı. Bizim de bir slogan bulmamız gerekiyor.Bunun çalışmasını yapacağız. Bir-iki tane marş için denemeler yaptırıyoruz. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası finallerine katılırsak, o zamana kadar bu çalışmaları en üst düzeye çıkarmamız lazım" diye konuştu.

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"Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte projeler yürüteceğiz"

Süper Lig takımlarına akademi kurma zorunluluğu getirdiklerinin altını çizen Büyükekşi, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte projeler yürüteceğiz. Süper Lig takımlarına akademi zorunluluğu getirdik. Hollanda ve Belçika'daki incelemelerimizde gördük ki Türkiye'de alt yapı yatırımı yapılmadığı için sorunlar var. Birçok takımımızın bu konuda çok büyük eksiklikleri var. Akademi kurma mecburiyeti getirdim ve 2024 yılının sonuna kadar tümSüper Lig takımlarının akademi kurmaları gerekiyor. Bu akademide 3 tane uluslararası boyutlarda saha istiyoruz. Bu sahaların en az biri çim olacak. Ayrıca Double Passfirmasıyla anlaşma yaptık. Üç yıl sürecek bir çalışma. Şu anda 10 tane hoca ve 1 direktör yetiştiriliyor. 6-9 yaş arası için 2 hoca, 9-13 yaş arası için 2 hoca, 14-17 yaş arası için 3 hoca, yine 17-19 yaş arası için 3 hoca, 1 de direktör olmak üzere 11 kişi yetiştiriliyor. 20 takımımız var ve toplam 220 kişi eğitiyoruz. Nisan ayında çalışmayı başlattık. Bütün masrafları da bize ait. Yaklaşık 2,5 milyon Euro'luk bir harcama yapacağız. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu çalışmalar bugünden yarına olacak şeyler tabii ki değil. Biz toprağa bir tohum atıyoruz. İyi niyetle gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Amatör futbola çok önem vereceğiz"

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Amatör futbol ile ilgili de çalışmaları olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Hedefimiz, bu 4 yıllık dönemimizde amatörlere ağırlık vermek. Federasyon amatör futbolla ilgili birimleri Ankara'da. 'Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur' denir. Ben bu birimleri İstanbul'a, gözümün önüne getireceğim. Amatör futbola çok önem vereceğiz. Bu tabii ki bir federasyon başkanı için popüler çalışmalardan değil. Biz işin gösterişinde değiliz. Biz tribünlere oynamayacağız. Tekrar seçilebilmek için hiçbir iş yapmayacağız. Allah izin verir de bu görevi tamamlarsak, yeterlidir. Bizim isteğimiz, hem milli takımlar hem hakemler hem tüm liglerde, kadın futbolu da başta olmak üzere, güzel işler yapmak. Birçok yenilik yaptık, bundansonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yurt dışında oynayan genç futbolcuları Milli Takım'a kazandırmak için takip ettiklerini söyleyen TFF Başkanı, "Juventus'ta oynayan 18 yaşındaki Kenan Yıldız takibimizde. A Milli Takım için aday bir isim. Milli takım oyuncularımızın önemli kısmı yurt dışında oynuyor. Eskiden yurt dışında yetişen oyuncular milli takıma gelirdi, şimdi burada yetişip yurt dışına çıkan milli oyuncumuz oldukça çok" dedi.

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Avrupa Kupaları'nda mücadele eden takımlarının ilerleyen dönemlerde lig maçlarının tekrar ertelenmeyeceğini aktaran Büyükekşi, "Avrupa'da oynayan takımların gelecek maçları öncesi yine erteleme yapılabilir mi diye gündeme getiriliyor. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Öncekilerde rakip takımların federasyonları maçlarını ertelemişti ve haksız rekabet oluşacaktı. Biz de aynı yönde karar aldık. Bundan sonraki süreçte ise takvim müsait değil" ifadelerini kullandı.



"Süper Kupa'yı yurt dışında oynatmak istiyoruz"

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı ile ilgili ise, "Şu anda Hatay'da oynama konusu gündemimizde yok. Hatayspor bile şu anda maçlarını Mersin'de oynuyor. Neredeyse her hafta bir ilin valisi veya milletvekili beni arayıp, Süper Kupa'yı kentlerinde oynamamızı istiyor. Onlara da söylüyorum, böyle bir niyetimiz yok. Biz şu anda bu maçı yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan ile görüşüyoruz. Katar, Abu Dabi, belki İngiltere... Görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netlik kazanmış değil. Suudi Arabistan özellikle futbola büyük yatırımlar yapıyor. Olaya hem imaj açısından bakıyorlar. Hem İtalyanlar hem de İspanyollar orada oynuyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanıyla Sydney'de ilk görüşmeyi yaptık. Şu anda teklifleri yaptık. Net bir şey olmadığı için daha fazla bir şey diyemiyorum ama prensipte böyle düşünüyoruz. Eğer Türkiye'de oynarsak, en büyük stadımız Atatürk Olimpiyat Stadı. 12 yıldan bu yana da Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa'da rakip olmamış. Bunu değerlendirmemiz, bir şölene çevirmemiz lazım" dedi.

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2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaları durumunda ilk hedeflerinin guruplardan çıkmak olduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, "Milli takım oyuncularımızla yaptığım bir konuşmada onlara, 'Almanya'daki Avrupa Şampiyonası finaline gitme hakkı kazandık, başarılı olduk diye düşünmeyin. Böyle bir şeyi ben başarı olarak kabul etmiyorum' dedim. Son Avrupa Şampiyonası'nda 0 puan aldık. O zaman hiç katılmayalım daha iyi. Hayalimiz, finallerde gruptan çıkmak. Daha sonra da yukarıya doğru ilerlemek" şeklinde konuştu.



"Avrupa Şampiyonası düzenleyecek bir ülkenin, Avrupa şampiyonluğu için iddialı olması lazım"

2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği ile ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "İnşallah 10 Ekim'de 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği için yetkililerin önüne çıkacağız. İtalya ile birlikte ortak adayız. İtalyanlar ile beraber çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası düzenleyecek bir ülkenin de artık Avrupa şampiyonluğu için iddialı olması lazım. Hedefimiz 2032'de Avrupa şampiyonluğu için oynamaksa, bugünden itibaren temellerini atmalıyız. Üzerine koyarak gitmeliyiz. Her yıl bir adım yukarı giden bir yapımız olması lazım. Hazırladığımız stratejik plan, statik bir plan değil, dinamik bir plan olacak. Hedefler koyacağız, her yıl neyi yaptık, neyi yapamadık diye bakacağız ve şeffaf olacağız" diyerek cümlelerini noktaladı.

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