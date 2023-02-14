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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerden çekilen kulüpleri açıkladı! 3 kulübün çekilme talebi reddedildi

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#Ligden Çekilen Kulüpler#TFF#Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerden çekilen kulüpleri açıkladı 3 kulübün çekilme talebi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:46

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası ligden çekilme talebi kabul edilen kulüpleri açıkladı. Depremin etkilediği 10 il dışında olan ve liglerinde son sıralarda bulunan Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu ve Niğde Anadolu FK'nın çekilme taleplerini reddettiklerini söyleyen Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüştükleriği ifade etti.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Büyükekşi, depremden etkilenen şehirlerin kulüpleri olan Adıyaman FK(2. Lig), Diyarbekirspor (2. Lig), Kahramanmaraşspor(3. Lig), Osmaniyespor(3. Lig), ve Malatya Arguvan SK(3. Lig)'nın ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Depremin etkilediği 10 il dışındaki kulüplerin çekilme taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Büyükekşi; "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik." dedi.

TFF Başkanı ayrıca transfer döneminin uzatılması için FIFA ile görüştüklerini de ifade etti.

İŞTE PROFESYONEL LİGLERDEN ÇEKİLEN KULÜPLER

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Süper Lig: Hatayspor, GazianteP FK
1. Lig: Yeni Malatyaspor, Adanaspor
2. Lig: Adıyaman FK, Diyarbekirspor
3. Lig: Kahramanmaraşspor, Adıyaman Arguvan Spor

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#Ligden Çekilen Kulüpler#TFF#Mehmet Büyükekşi

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