TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Göksel Gümüşdağ görüştü: Seçim 10 gün erkene alınabilir

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Seçimli Genel Kurul tarihi hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme hakkında Hürriyet'e konuşan Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:

Sayın Federasyon Başkanımızla bugün bizzat görüştüm. Samimi bir görüşme oldu. Türk futbolu için gerçekten çok zor bir dönemin içinde olduğumuzu, paydaşlar ve TFF yönetimi arasında ciddi kimya kaybı olduğunu, bir an evvel yeni bir yapı kurulması gerektiğini söyledim.

Kendisi de sorunların farkında. Zaten bildiğiniz üzere görev süresinin dolmasına 3 sene olmasına rağmen, Temmuz sonunda seçimli genel kurul kararı aldığını açıklamıştı.

Futbol gerçekten çok enteresan bir endüstri. İçinde olmadan anlamak kolay değil. Kendine has dinamikleri var ve bazen ne kadar iyi niyetli olursanız olun, meseleler kördüğüm oluyor.

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Bu noktaya gelirken hepimizin kusuru olmuştur, bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz ama artık buraya nasıl geldiğimizi tartışmak yerine, buradan nasıl çıkacağımızı konuşmak lazım çünkü yeni bir sezona bazı şeyleri düzeltmeden, apar topar başlayamayız. Bu kadar çok kulübün, bu kadar büyük isyanları varken, yeni bir başkanı mümkün olan en kısa sürede seçmemiz ve ona mümkün olduğu kadar uzun bir hazırlık süreci tanımalıyız.

Dolayısıyla yeni seçilecek başkanın bazı sorunları detaylıca irdeleyebilmesi, kendi ekibini kurabilmesi ve devir teslim sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için, Sayın Federasyon Başkanımızdan genel kurul tarihini Temmuz ortasına değil de Haziran ayının başına çekmesinin daha doğru olacağını söyledim.

Sayın federasyon başkanımızın empatiyle, kulüplerin içinde bulunduğu ruh halini anlayarak, Türk futbolu ve tüm paydaşları adına, bu doğrultuda karar vereceğine inanıyorum.

BÜYÜKEKŞİ: 10 GÜN ERKENE ALABİLİRİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Gümüşdağ'a seçimi 10 gün erkene alabileceklerini ifade etti.