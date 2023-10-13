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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Çok mutlu ve gururluyuz'

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#Milli Takım#TFF#Montella
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Çok mutlu ve gururluyuz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 01:09

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan galibiyetinin ardından konuştu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

Öncelikle teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, futbolcularımızla, kaptanla konuştu. Mutluyuz, sevinçli ve heyecanlıyız. İtalya ile birlikte 2032'yi düzenleme yetkisi aldık. İnşallah bu galibiyetle birlikte Letonya galibiyetini alırsak, bir haftada iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. İçeride bir bayram havası var. Soyunma odasında bütün futbolcularımız çok mutlu. Birbirleriyle sarmaş dolaşlar.

Daha büyük mutluluklar yaşatmamız lazım

Avrupa'dan gelen, Türkiye'den gelen seyircilerimiz vardı, hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmamamız lazım. Bunların sayısını arttırmamız ve sürdürmemiz lazım

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En az 3 gol daha olabilirdi

Takımımız birinci devre çok güzel oynadı. En az 3 tane daha gol olabilirdi. Ama önemli olan kazanmaktı. Montella ile sarıldık. Cumhurbaşkanımız ile konuştu. Onu da tebrik ediyor. Hocamızla ilgili kritikler yapıldı ama hocamız güvenimizi boşa çıkarmadı. Takımı bir orkestra şefi gibi yönetti. Her anı yaşadı. Biz de tribünden kendisini alkışladık

 

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#Milli Takım#TFF#Montella

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