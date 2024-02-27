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TFF açıkladı: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti!

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#Süper Lig#GALATASARAY#Rizespor
TFF açıkladı: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 15:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının tarihi de değişti.

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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#Süper Lig#GALATASARAY#Rizespor

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