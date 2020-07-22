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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final maçları yarın!

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final maçları yarın!
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarı final maçları, yarın Antalya'da oynanacak.

Play-off yarı finalinde Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 27 Temmuz Pazartesi günü saat

21.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Somaspor-Muğlaspor (Gloria Sports Arena)
22.00 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Emir Hotels)

 

TFF 3. Lig 3. Grupta play-off yarı final maçları yarın

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